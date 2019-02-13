أنجيه يوقف قطار ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

أنجيه يوقف قطار ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

فرنسا – أوقف فريق أنجيه، قطار انتصارات مضيفه ستراسبورغ في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الذي استمر لأربع مباريات متتالية.

وتغلب أنجيه على ستراسبورغ بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي أنجيه، الإيفواري ولفريد كانغا في الدقيقتين 35 و55.

فيما جاء هدف ستراسبورغ الوحيد عن طريق البوسني سانجين بيرسيتش في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ستراسبورغ عند 35 نقطة في المركز السابع، فيما ارتقى أنجيه للمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

وفي نفس الجولة، تغلب أميان على ضيفه “كان” بهدف دون رد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد السنغالي موسى كوناتي في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة، ارتقى أميان للمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد “كان” عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليل.

ويحمل باريس سان جيرمان، لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.