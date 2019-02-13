ألمانيا – أكدت رابطة أندية الدوري الألماني لكرة القدم في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء، إن إيرادات موسم 2017-2018 ارتفعت بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق لتحقق نموا للعام الـ14 على التوالي.

وأضافت الرابطة إن إيرادات أرفع درجتين في الموسم الماضي ارتفعت إلى 4.42 مليار يورو، فيما كانت موسم 2016-2017، 4.01 مليار يورو.

وحقق دوري الدرجة الأولى إيرادات بلغت 3.81 مليار يورو، بزيادة قدرها 13% عن 3.37 مليار يورو في 2016-2017.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، كريستيان سايفرت، في بيان: “واصلت مسابقات كرة القدم للمحترفين في ألمانيا تطورها الإيجابي. قاد هذا النمو إيرادات العقود المبرمة مع وسائل الإعلام المحلية”.

وتابع: “التقنيات الرقمية والعولمة ستفتح فرصا جديدة لكرة القدم الألمانية في السنوات القادمة”.

ولم تحقق كرة القدم الألمانية نجاحا كبيرا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني منذ فوز ألمانيا بمونديال 2014، حيث لم يبلغ أي فريق ألماني نهائي دوري الأبطال منذ 2013 وودع منتخب ألمانيا كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات.

لكن الدوري الألماني يبقى ناجحا بالنظر إلى الإيرادات القادمة من مبيعات التذاكر وحقوق البث، والتي ارتفعت مقارنة بالعام الفائت.

المصدر: رويترز