الأمن السوداني يلقي القبض على 14 أستاذا جامعيا

الأمن السوداني يلقي القبض على 14 أستاذا جامعيا

السودان – أفاد شهود إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذا جامعيا تجمعوا للاحتجاج، خارج جامعة الخرطوم، أمس الثلاثاء، مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن.

وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على حكم الرئيس عمر حسن البشير.

وخرج نقابيون وطلاب ونشطاء من المعارضة وغيرهم من المحبطين بسبب المصاعب الاقتصادية، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر، في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ 30 سنة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت أشخاصا يحملون لافتات كتب عليها “حرية.. عدالة.. سلام” و “لا لقتل وتعذيب المتظاهرين” وغيرها من الشعارات.

ويشهد السودان للشهر الثاني تظاهرات كانت في البداية احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لتتحول فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: رويترز