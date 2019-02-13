دمشق – شدد البرلمان العربي، أمس الثلاثاء، على ضرورة التصدي للمخططات والقرارات التي من شأنها المساس بالوضع القانوني القائم للجولان المحتل ومحاولات فصله عن سوريا.

وشدد البرلمان، في قراره، على رفضه وإدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها في يناير الماضي أثناء مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، وطالب فيها الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأعاد البرلمان العربي تمسكه مجددا “بقرارات الشرعية الدولية، باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة عليه”.

وأكد البرلمان رفضه وتصديه الحازم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان، معتبرا إياها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.

وشدد البرلمان على بطلان أي قرارات، أينما تصدر، تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الجولان، مؤكدا رفضه مشروع قرار قُدم إلى مجلس النواب الأمريكي بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

ودان البرلمان العربي تنظيم إسرائيل لأول مرة في أكتوبر الماضي انتخابات المجالس المحلية في الجولان، معربا عن دعمه لـ”صمود الشعب السوري في تمسكه بهويته العربية”.

وقرر البرلمان الاتصال بقادة الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة لإبلاغهم موقفه الثابت بهذا الشأن.

المصدر: RT