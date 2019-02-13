ليبيا – عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس الثلاثاء اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رئيس مجلس الأمناء بحضور أعضاء المجلس” الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، فرج بو مطاري وزير المالية ،علي العيساوي وزير الاقتصاد”بالإضافة إلى خالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل ومحسن أبوسنينة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإجتماع إستعرض بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق ما أنجزه الصندوق من أعمال عام 2018 حيث تقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة تتولى تقييم وضع الصندوق وأداء الشركات التابعة له. وناقش الإجتماع الوضع الإداري والفني وقرر مجلس الأمناء في نهاية الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وبما يكفل القيام بمهامه على أكمل وجه.