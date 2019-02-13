ليبيا – أكد رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أمس الثلاثاء توقيف مدير مصرف الصحارى أبوبكر الوداني لثبوت تورطه في قضية اختلاس 100 مليون دينار.

الصور قال في تصريحات خاصة لقناة ليبيا “218” إنه وبعد متابعة ملف الاختلاسات لشهرين ثبت تورط الوداني وعدد من الموظفين بينهم موظفة هربت إلى الخارج ، مؤكداً القبض على أشخاص آخرين متورطين في القضية.

ومن جهته، كشف مدير مكتب التواصل في مصرف الصحارى عصام حمزة لذات القناة تفاصيل قضية الاختلاس ، مشيراً إلى أن القبض على الوداني تم بعد استدعائه عبر الهاتف يوم أمس الثلاثاء من قبل الصديق الصور.

وأضاف حمزة بأن الوداني توجه إلى مكتب الصور ولدى وصوله تم القبض عليه وتوديعه في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية ، مبيناً أن القضية تعود لعام 2016 حيث تمت عملية اختلاس 100 مليون دينار في العام 2016 بفرع المصرف في منطقة المايا عبر صكوك المقاصة عن طريق موظف في الفرع رفض حمزة الكشف عنه.