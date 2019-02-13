العراق – أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” المملوكة للدولة، رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا، تسليم مارس/ آذار بمقدار 30 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت “سومو” في بيان الأربعاء، إن الأسعار بعد الزيادة ستصبح أعلى بنحو 0.3 دولارا عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

وحددت الشركة سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته، عند متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، منقوصا منه 2.70 دولارا للبرميل.

وأوضحت أن “سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في آذار تحدد عند 1.35 دولارا للبرميل، فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.

بينما ظل سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة دون تغيير عند 0.05 دولارا فوق أرجوس.

ولفتت الشركة في بيانها، أنه بالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في آذار 0.55 دولارا للبرميل ليصل إلى سعر برنت المؤرخ، منقوصا منه 2.65 دولارا للبرميل.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 مليون برميل يوميا.