ليبيا – قال آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش اللواء ركن عبد السلام الحاسي اليوم الأربعاء إن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية.

الحاسي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن قوات الجيش سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من 100 بئر نفطي بالإضافة إلى السيطرة على المركز الرئيسي له وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار.

وأضاف اللواء الحاسي:”إنه لا وجود على الأرض لأي قوات بخلاف قوات الجيش ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها”، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأوضح آمر غرفة عمليات الكرامة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب ، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية تسير سيراً حسنا وبسلاسة.

ونوّه اللواء الحاسي إلى أن القوات المسلحة تلقى تأييداً كبيراً من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان حيث وصلت إحتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة ، مشيراً إلى وجود دوريات الأمن في الشوارع كما وصل الوقود والسيولة المالية.