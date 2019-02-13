ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء بمقر إقامته في بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز وعميد بلدية القبة المكلف موسى مرعي ومراقب التربية والتعليم القبة وعدد من مدراء مكاتب التعليم بمدينة القبة.

تناول الإجتماع وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس العملية التعليمية ببلدية القبة إلى جانب صرف مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015 وعدم صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم (520) معلم ومعلمة وموضوع الفروقات المالية للمعلمين نظام (5) سنوات والمعينين عام ( 1986).

وقد أطلع وزير التعليم رئيس مجلس النواب مخرجات اجتماعه السابق بوزير العمل والشؤون الاجتماعية والتي تتمثل في العمل على التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015 وبخصوص تعثر بعض مشاريع الإنشاء لعدة مباني تعليمية بالمدينة إلا أنه جاري العمل على حل هذه الإشكالية والتي يرجع سببها إلى عزوف الشركات عن التقدم لتنفيذ هذه المشاريع لأسباب عدة.

وأوضح وزير التعليم بأنه قد احيل إجراءات صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم (520) معلم ومعلمة إلى وزارة المالية لغرض الحصول على تفويض بمرتباتهم.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب على متابعته لهذه المواضيع مع الجهات ذات الاختصاص وتذليل الصعاب.