ليبيا – قام فريق إنتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة أمس الثلاثاء بإنتشال 35 جُثه لقتلى “مجاهدي درنة” من منطقة المدينة القديمة.

الهلال الأحمر فرع درنة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية إنتشال الجثث جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة حيثُ تم تسليم الجثث إلى جهات الأختصاص لإستكمال باقي الإجراءات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه قد تم دفن الجثث عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.

يشار إلى أنه فى إطار عمليات التمشيط والبحث والتعرف المستمرة ، عثرت القوات المسلحة الليبية على جثة الإرهابي المصري المطلوب المفتش عنه ” محمد المصري ” الملقب “محمد هندسة ” وهو أحد المطلوبين للسلطات الليبية والمصرية على حد سواء .

وكشف مصدر من غرفة عمليات تحرير درنة ” عمليات المختار ” فى حديث لـ المرصد بأن جثة المصري عثر عليها فى منزل بوسط المدينة القديمة حيث كانت تتحصن آخر فلول بقايا الجماعات الإرهابية فى المدينة قبل تطهيرها تماماً يوم أمس وقد جرى نقلها إلى المستشفى مع بقية الجثث التي عُثر عليها أمس واليوم .

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