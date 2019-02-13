إيطاليا – استعاد فريق انتر ميلان، طريق الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، بعد هزيمتين وتعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

وتغلب انتر ميلان على مضيفه بارما بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

قدم الفريقان شوطا أول متواضعا، شهد قلة في الفرص الحقيقية على المرمين، وإن كانت الخطورة الأكبر من بارما.

في الشوط الثاني، تحولت المباراة بشكل كبير، وكشر انتر ميلان عن أنيابه الحقيقية، وكثف هجومه بشدة ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل انتر ميلان المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد بارما عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويتصدر المسابقة فريق يوفنتوس برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي.