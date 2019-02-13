وسيواجه ريال مدريد مضيفه أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، في مباراة مرتقبة للفريقين.

واستخدم عدد من مشجعي الفريق الهولندي العريق الألعاب النارية والمفرقعات في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، خارج الفندق الذي يقيم فيه لاعبو ريال مدريد، بهدف تشتيت اللاعبين قبل المواجهة.

إلا أن العاملين بفندق أوكورا الذي يقيم فيه فريق المدرب سانتياغو سولاري، سارعوا بالاتصال بالشرطة، بعد وصول “ألتراس” أياكس خارج الفندق، وإشعالهم الألعاب النارية.

ولم تنجح الشرطة بتفريق المشجعين والقبض على بعض منهم إلا بعد ساعة ونصف من الواقعة، في حوالي الساعة الرابعة فجرا.

ولم تؤثر أعمال شغب مماثلة، قام بها مشجعو باريس سان جرمان الفرنسي العام الماضي على كتيبة ريال مدريد، التي مضت لإقصاء النادي الباريسي باستحقاق في طريقها للفوز باللقب الثالث عشر.