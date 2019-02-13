الولايات المتحدة – تعرض الأمريكي دانييل كورمير، بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة UFC في وزني الثقيل ودون الـ93 كغ، لإصابة في ظهره بعد “عطسة” مفاجئة.

ونقل موقع R.SPORT الروسي عن المقاتل الأمريكي قوله: “لقد تعرضت لإصابة في ظهري بسبب عطسة، أنا لا أمزح، إنها الحقيقة. بعد أن عطست أحسست بألم حاد في ظهري”.

وعن هوية المقاتل الذي سيواجهه في المستقبل، قال صاحب الـ39 عاما: “أرغب في مواجهة بروك ليسنر، ولكن هناك احتمال أن ألتقي ستيبي ميوتشيتش. حاليا سأنتظر لبعض الوقت قبل خوضي للنزال القادم، لأن صحتي لا تسمح لي بالقتال حاليا”.

وفاز كورمير في نزالاته الـ22 التي خاضها خلال مسيرته الاحترافية على حلبات الـUFC.

يذكر أن كورمير، هو ثاني مقاتل في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة، يحمل حزامين في وزنين مختلفين في آن واحد، بعد النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي حمل حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: rsport.ria.ru