ليبيا – بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أمس الثلاثاء مع وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في جميع المناطق ليبيا وخاصة الجنوب بالإضافة إلى سير الخطة الأمنية بمدينة بنغازي .

وزير الداخلية أطلع بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية على الخطوات التي إتخذتها الوزارة من أجل ضبط الوضع الأمني في جميع المناطق وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن بالبلديات.

وناقش الجانبان آلية التنسيق من أجل تعاون كافة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية مع أعضاء الهيئة وتقديم الدعم لهم من أجل أداء مهامهم.

وبدوره،أكد رئيس الهيئة على ضرورة تفعيل التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية كون أن وزارة الداخلية تعتبر مساند لهيئة الرقابة الإدارية في أداء مهامها وكذلك لتمكين أعضاء الهيئة بمتابعة المواضيع المكلفين بها والتي من ضمنها شكاوي المواطنين.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالمنافذ بدورها لضبط كل من يحاول عرقلة عمل تلك المنافذ أو القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالمواطن مثل مشكلة توزيع كروت الصعود علي المواطنين بمطار بنينا.

ومن جهته،أكد وزير الداخلية على أهمية التعاون بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية كون أن هدفهما واحد حيث سيتم التعميم على كافة الأجهزة بالتعاون وتقديم الدعم لأعضاء الهيئة.