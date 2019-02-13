مصر – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء، وذلك على الرغم من المكاسب القوية في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:25 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 2.8 بالمائة أو ما يعادل 1.72 دولارا إلى 63.28 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس/ أذار بنسبة 2.88 بالمائة تعادل 1.51 دولارا إلى 53.92 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.97 بالمائة ليغلق بالقرب من حاجز 15 ألف نقطة، عند مستوى 14927 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والعربية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.87 بالمائة إلى 5504 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنسبة 0.49 بالمائة إلى 4795 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام رابحاً نحو 0.76 بالمائة عند 5253 نقطة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.76 بالمائة إلى 1989 نقطة، مع صعود أسهم مثل “البنك العربي” بنسبة 1.78 بالمائة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.35 بالمائة و”بنك الأردن” بنسبة 0.79 بالمائة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.67 بالمائة إلى 8600 نقطة، بدفع مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات الاسمنت والمصارف والمواد الأساسية.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1389 نقطة، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، مع انخفاض أسهم الصناعة بنسبة 40.8 بالمائة والاستثمار بنسبة 9.7 بالمائة.

وفي الإمارات، هبطت بورصة دبي بنسبة 0.46 بالمائة إلى 2484 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.44 بالمائة إلى 5024 نقطة، على إثر هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة في مقابل صعود الاتصالات.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4124 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.71 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.97 بالمائة إلى 14927 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.87 بالمائة إلى 5504 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.76 بالمائة إلى 1989 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.67 بالمائة إلى 8600 نقطة.

وانخفضت أسواق:

البحرين: بنسبة 0.66 بالمائة إلى 1389 نقطة.

دبي: بنسبة 0.46 بالمائة إلى 2484 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 5024 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4124 نقطة.