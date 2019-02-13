مصر – أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 3.1 بالمائة على أساس سنوي خلال 2018.

وقال المركزي المصري، في بيان، إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بمقدار 778.2 مليون دولار، إلى 25.5 مليار دولار في 2018، مقابل 24.7 مليار دولار خلال 2017.

وتزايدت التحويلات، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبل قرار تحرير سعر الجنيه، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوداء) نحو 100 بالمائة، ما دفع لازدهار السوق السوداء.

وتعول مصر على تحويلات العاملين في الخارج بالإضافة إلى عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات في توفير العملة الصعبة.