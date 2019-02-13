واستمرت موجة صعود العملة الأميركية ثمانية أيام، وتوقفت الليلة الماضية ليبتعد الدولار عن أعلى مستوى في شهرين.

وزاد مؤشر الدولار 0.21 في المئة إلى 96.811، وصعدت العملة الأميركية بنفس النسبة مقابل اليورو إلى 1.1315 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على أداء الأصول العالمية عالية المخاطر، 0.3 في المئة إلى 0.7120 دولار أميركي. وارتفع الين مقابل العملة الأميركية إلى 110.72 ين للدولار.

ويلقي الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بظلاله علي الأسواق العالمية منذ منتصف 2018، وتتعزز المعنويات بأي مؤشر على انفراجة وشيكة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يسمح بتمديد مهلة التوصل إلى اتفاق مع الصين لما بعد أول مارس قليلا، إذا كان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق كامل.

ويعقد مسؤولون من واشنطن وبكين جولة محادثات، هذا الأسبوع، سعيا للتوصل إلى اتفاق. أدى ذلك، إلى جانب إبرام اتفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الأميركية، إلي ارتفاع الأسهم، ودعم العملات عالية المخاطر.