انجلترا – حذر تقرير علمي من أن “أعداد الحشرات في جميع أنحاء العالم تتراجع، ومهددة بالإنقراض، الأمر الذي ينذر بكارثة انهيار النظام البيئي الطبيعي”.

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، الأحد، نقلاً عن أول مراجعة علمية على هذا النطاق الموسع أنه “من المحتمل أن تختفي الحشرات عن وجه الأرض خلال قرن، إذا ما تواصل تراجع أعدادها بحسب المعدلات الحالية”.

وأشارت المراجعة، وهي عبارة عن دراسة تحليلية نشرت مؤخراً في دورية “الحماية البيولوجية” العلمية، إلى أن “أعداد أكثر من 40 بالمئة من أنواع الحشرات في العالم تتراجع وتتناقص، كما أن ثلث أنواعها مهدد بالانقراض”.

وبينت أن معدل انقراض الحشرات حاليا أسرع بحوالي 8 أضعاف من انقراض الثدييات والطيور والزواحف.

وأوضحت الدراسة التحليلية أن “العدد الإجمالي للحشرات يتراجع 2.5 في المئة سنويا، الأمر الذي يعني أنها في طريقها إلى الانقراض في غضون قرن أو أقل، إذا ما استمر تراجعها بالوتيرة نفسها”.

وخلص القائمون على الدراسة إلى ما يلي: “ما لم نغير طرقنا لإنتاج الغذاء، فإن الحشرات بجميع أنواعها ستنقرض خلال بضعة عقود، وستكون العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للنظم الإيكولوجية لكوكب الأرض كارثية على أقل تقدير”.

ووفقا للدراسة فإن كوكب الأرض بدأ يشهد عملية الانقراض الجماعي السادسة في تاريخه، مع تقارير تفيد بخسائر فادحة بالفعل تتعرض لها الحيوانات كبيرة الحجم، وهي الأسهل في الدراسة والبحث.

غير أن الحشرات هي الأكثر تنوعا بكثير، والأكثر عددا وانتشارا من باقي مكونات مملكة الحيوان، بل إن عددها إجمالا يفوق عدد سكان الأرض، البالغ عددهم نحو 7.7 مليار نسمة، بحوالي 17 ضعفا.