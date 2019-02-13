بورت مورسبي – تسعى سلطات بابوا غينيا الجديدة لاستعادة نحو 248 سيارة تمت إعارتها لمسؤولين لنقل زعماء دوليين خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “APEC” العام الماضي.

وأوضح مفوض الشرطة دينيس كوركوران، الذي يقود وحدة استعادة الأصول التابعة للدولة، أمس الثلاثاء: “هناك 284 سيارة… عُهد بها إلى أشخاص لاستخدامها خلال قمة أبيك ولم تتم إعادتها حتى الآن”.

وأضاف أن القائمة تشمل سيارات من طراز “لاند كروزر” و”فورد” و”مازدا” و”باجيرو”، لكنها لا تشمل السيارات الفاخرة التي تم تتبعها واستعادتها بالفعل.

وذكر أن الشرطة على علم بسرقة 9 سيارات واختفاء قطع غيار، وأن بعض السيارات التي أعيدت لحقت بها أضرار بالغة.

ولم تدخر بابوا غينيا الجديدة، وهي أرخبيل من الجزر يسكنه 7.3 مليون نسمة، جهدا خلال قمة “أبك” على أمل أن تضع نفسها على الخريطة العالمية وتجتذب استثمارات. وحصل البلد على مساعدات من الصين وأستراليا للإعداد للقمة.

وأثار شراء أسطول السيارات، الذي شمل 40 سيارة من طراز مازيراتي كواتروبورتي، غضبا شعبيا في بلد يعاني من الفقر، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء تفشي مرض شلل الأطفال.

ووعدت الحكومة بعرض السيارات في مزاد بعد القمة التي عقدت في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كريس هوكينز المتحدث باسم الحكومة إن استضافة القمة العالمية بشكل لائق كان أمرا ضروريا، وإن كثيرا من السيارات التي لم تتم إعادتها موجودة لدى جهات حكومية أو يستخدمها مسعفون ورجال إطفاء وغيرهم من الجهات العمومية.

المصدر: رويترز