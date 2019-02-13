السعودية – صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بظهور معلومات تفيد بتراجع مرتقب على صادرات الخام السعودية، الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الثلاثاء، قوله إن صادرات الخام السعودية، ستتراجع في مارس/ آذار المقبل إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 7.3 ملايين برميل في ديسمبر الماضي (أحدث بيانات).

وبدأت “أوبك+” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.

وبحلول الساعة (10:15 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.25 بالمئة أو 76 سنتا، إلى 62.26 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.99 بالمائة أو 52 سنتا، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار، إلى 52.97 دولارا للبرميل.

وتتألف “أوبك+”، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.