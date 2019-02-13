فرنسا – أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق 7 مساجد في عموم البلاد، وإحباط 10 هجمات إرهابية، منذ إقرار قانون مكافحة الإرهاب من جانب البرلمان .

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صادر عنها الأربعاء، إنه منذ إقرار القانون داهمت فرق الأمن 93 منزلا لأشخاص يشتبه في إمكانية تورطهم بأعمال إرهابية.

وأشار البيان إلى فرض الإقامة الجبرية على 106 أشخاص طوال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن البرلمان الفرنسي أقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي فرضت عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة باريس، خلال 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وأودى بحياة 130 شخصا.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات وإغلاق دور العبادات.

الأناضول