فنزويلا – تتطلع شركة النفط الحكومية الفنزويلية “PDVSA” إلى مضاعفة صادراتها النفطية إلى الهند، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على كاراكاس، والتي تستهدف النفط.

وأظهرت بيانات أن صادرات فنزويلا من النفط تراجعت منذ دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 28 يناير، إلى 1.15 مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا.

وفي ظل العقوبات، تحول تركيز فنزويلا إلى المشترين الذين يدفعون نقدا، ولاسيما الهند، التي تعد ثاني أكبر مشتر النفط الفنزويلي بعد الولايات المتحدة.

وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو الثلاثاء، إن بلاده تأمل في أن تشكل تكتلا تجاريا يضم الصين والهند وروسيا لمساعدتها على تنفيذ مدفوعات النفط بعملات غير الدولار.

وتشهد فنزويلا أزمة منذ اعتراف واشنطن ومعظم الدول الغربية بزعيم المعارضة خوان جويدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، فيما أيدت موسكو والصين الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، الذي يحظى أيضا بدعم من الجيش الفنزويلي.

المصدر: “رويترز”