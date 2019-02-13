مصر – أعلنت مصر، الأربعاء، توقيع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع ألمانيا، تمثل قيمة الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فإن ألمانيا تدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

كانت مصر وألمانيا، وقعتا اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة.

وحتى الآن، تسلمت مصر 10 مليارات دولار من إجمالي قرض الصندوق. وتتبقى شريحة بقيمة ملياري دولار من المتوقع أن تتسلمها القاهرة بعد المراجعة الخامسة المقررة في يونيو/ حزيران المقبل.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.