ليبيا – أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء إستئناف العمل بإنشاء محطتي الركاب الجديدتين المحلية والدولية بمطار طرابلس الدولي منذ بداية شهر فبراير الحالي.

وزارة المواصلات أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن عدم قيامها بأعمال صيانة المطار يعود للأحداث التي وقعت في المنطقة حيث توقف العمل مع بداية شهر أغسطس الماضي ،مشيرةً إلى أنه بعد إتمام إعادة الترتيبات الامنية من طرف لجنة الترتبيات الامنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الامنية ذات العلاقةتمكنت من البدء بالصيانة.

وأشارت الوزارة إلى أنها دخول إلى موقع المشروع مرة أخرى وباشرت العمل بأحد أهم العقود الـ”28″ الموقعة ضمن برنامج إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي بإنشاء محطتي الركاب الجديدتين.