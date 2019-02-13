الصين – كشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، عن ارتفاع التجارة الخارجية الصينية (مجمل الصادرات والواردات) السلعية، بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي خلال 2018.

وحسب بيانات وزارة التجارة الصينية، صعدت التجارة الخارجية في البلاد إلى 4.62 تريليونات دولار في 2018، بزيادة 12.6 بالمائة مقارنة مع 2017.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المسؤول في وزارة التجارة الصينية تشو شي جيا، قوله إن بلاده “واثقة في قدرتها على تحقيق نمو تجاري مستقر في 2019، بفضل مجموعة كبيرة من العوامل الإيجابية”.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) منذ مارس/آذار 2018، وارتفعت حدتها في يونيو/حزيران من نفس العام.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلا منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، بإعلانهما هدنة لمدة 90 يوما تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وقالت شينخوا: “شهدت البلاد أيضا تحسنا في هيكل التجارة العام الماضي، بنمو التجارة مع دول الحزام والطريق وزيادة الصادرات المتطورة وتسريع نمو الواردات”.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.6 بالمائة في 2018، ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ 1990، بحسب بيانات رسمية، مقابل 6.8 بالمائة في 2017.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2019، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الصين عند 6.2 بالمائة في 2019 و2020، لكنه قال إن النشاط الاقتصادي قد يأتي دون التوقعات حال استمرار التوترات التجارية.