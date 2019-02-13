ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر أمس الثلاثاء مع سفيرة الجمهورية الفرنسية بليبيا بياتريس لو فرابير هيلين.

تركز الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة على توطيد علاقات التعاون الفني في مجال اللامركزية ونقل الاختصاص وكل ما يتعلق بهذا المجال.

وقد شارك في الاجتماع كلاً من أكسال دافيد غييون المستشار السياسي والسكرتير الاول ومستشار الانشطة التعاونية والثقافية ومدير المعهد الفرنسي بليبيا ومستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومدير مكتب التعاون الدولي والفني.