تونس – زار وفد تونسي رفيع المستوى يضم 9 وزراء، على رأسهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، العاصمة الفرنسية باريس للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية.

وتدوم الزيارة 3 أيام سيتم خلالها التوقيع على 6 اتفاقيات تشمل الاستثمار المباشر في تونس، الذي سيدعم بمئة مليون يورو إضافية، وأيضا قطاعات الصناعة والصحة والتعليم العالي والسياحة، وذلك في إطار المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.

ويترأس رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، إلى جانب نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، مجلسا وزاريا مشتركا بمشاركة 9 وزراء من كل دولة.

كما سيفتتح المنتدى الاقتصادي الفرنسي التونسي الثاني، خلال هذه الزيارة، حيث سيتم تمثيل تونس على وجه الخصوص من قبل وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية ليوسف الشاهد إلى باريس، بعد إنشاء المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.

المصدر: RT