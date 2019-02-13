السعودية – أفادت قناة “العربية” السعودية، الأربعاء، بإدراج 23 دولة بينها العراق وسوريا واليمن على القائمة الأوروبية الخاصة بالدول “المقصرة” في محاربة غسيل الأموال.

وقالت القناة ان “قائمة (القائمة الأوروبية) الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تشمل 23 دولة”، مشيرةً إلى أن تونس واليمن والعراق وسوريا على القائمة الأوروبية الخاصة بغسيل الأموال”.

واضافت ان “اللائحة الأوروبية الجديدة صدرت رغم معارضة عدة دول بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا”، مبينة ان “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسل الأموال لا تعطي المفوضية الأوروبية حق فرض عقوبات”.

وتابعت، أن “لائحة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال تتطلب مزيدا من التدقيق في المعاملات المالية”، مبينةً أن “قائمة الدول المقصرة في غسيل الأموال تحتاج لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين”.

ولفتت قناة “العربية”، إلى أن “أي تحسن في معايير محاربة غسيل الأموال يؤدي لخروج الدول من القائمة الأوروبية”.

وتعرف عملية غسيل الاموال (تبييض الأموال) اقتصاديا بانها تحويل الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها.