اليابان – نقلت وكالة “جيسان” اليابانية عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء شينزو آبي، اضطر لإعادة النظر باستراتيجية بلاده في المفاوضات مع روسيا حول القضايا الإقليمية ومعاهدة السلام.

وجاء في تقرير للوكالة: “باشر آبي في مراجعة استراتيجية المباحثات بين طوكيو وموسكو حول النزاع على جزر الكوريل وإبرام معاهدة السلام، لأن التوصل إلى توافق واسع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء الزعيمين المتوقع في يونيو يبدو الآن شبه مستحيل”.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الياباني كان يأمل في البداية بتحقيق تفاهم واسع مع الزعيم الروسي خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو المقبل.

وقال التقرير، إن تحقيق ذلك يبدو صعبا جدا في الوقت الراهن لأن “بوتين أشار إلى ضرورة توخي الحذر خلال المفاوضات ولأن عددا متزايدا من الروس باتوا يعارضون تسليم اليابان أي جزر كانت”.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاما، فاليابان تصر على عائدية جزر الكوريل الأربع لها، فيما تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية، ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

المصدر: إنترفاكس