روسيا – وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر الخميس، إلى مدينة سوتشي الروسية في إطار زيارة يشارك خلالها في القمة الثلاثية حول سوريا.

وحطت طائرة الرئيس أردوغان في مطار سوتشي الدولي عند الساعة 11.20 بالتوقيت المحلي (8.20 ت.غ).

وجرى استقبال أردوغان والوفد المرافق له في المطار من قبل رئيس بلدية سوتشي اناتولي باخوموف، ومدير إدارة المراسم الرسمية بروسيا إيغور بوغدانوف، والسفير التركي لدى موسكو محمد صامصر، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

ويشارك أردوغان اليوم في القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.

وسيتناول الزعماء خلال القمة، الجهود المشتركة لمنصة أستانة على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع بوتين وروحاني على هامش القمة، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وعُقدت القمة الأخيرة حول سوريا (الثالثة) بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران في 7 سبتمبر/ أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران.

الأناضول