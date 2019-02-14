بيلاروسيا – تغلب باتي بوريسوف البيلاروسي على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، لاعب وسط باتي بوريسوف ستانيسلاف دراغون في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

ولعب أرسنال بعشرة لاعبين في الدقائق الـ5 الأخيرة من المباراة بعد طرد مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت لتدخله بشكل عنيف على أحد لاعبي الفريق البيلاروسي.

وستقام مباراة الإياب في الـ21 من الشهر الجاري على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT