ليبيا – نفت قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا المعروفة إختصاراً بإسم ” أفريكوم ” شنها أي غارات فى ليبيا الليلة الماضية ضد أي هدف كان .

وفى تصريح لـ المرصد رداً على إستفسار حول عدم تبني ” أفريكوم ” للضربة ، قالت مسؤولة قسم العلاقات الإعلامية بالقوة ” باكي فارمر ” لصحيفتنا من مقر القيادة الأمريكية الرئيسي فى قاعدة شتوتغارت الألمانية بأنهم لم ينفذو أي ضربة .

وأضافت : ” لم تشارك قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في أوباري مساء الأربعاء ، 13 فبراير ، 2019 كما أنها لم تشن أي غارات جوية في ليبيا عام 2019 “.

وتابعت : ” تقف الولايات المتحدة بجانب جهود ليبيا في مكافحة الإرهاب وتبقى القيادة الأمريكية فى أفريقيا ملتزمة بدعم الجهود الدبلوماسية ، والولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطني والليبي والجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة فى تيسير العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وكانت المجلس الرئاسي قد أعلن الليلة الماضية بأن الضربة التي استهدفت موقعاً للقاعدة فى صحراء جنوب غرب أوباري قد تمت بالتنسيق معه وبأنها تأتي فى إطار الجهود المشتركة بين البلدين وعلى خلفية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية محمد سيالة إلى واشنطن .