فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم القيام بأعمال “شعبية معادية”

واضاف” تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6000 معتقل بينهم 270 طفلا و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقلا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.

وكالات