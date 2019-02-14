ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأربعاء إن حل أزمة ليبيا يتمثل في السماح بدخول الجيش العاصمة طرابلس سلميا وتشكيل حكومة مدنية قوية يراقبها مجلس استشاري حتى تقوم البلاد على قدميها وبعدها تجرى الانتخابات.

التكبالي أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع التي تعيشها ليبيا حاليا لن يحل الأزمة وكل من يقول ذلك يريد إدخال البلاد في فترة مظلمة إضافية،على حد قوله.

وأضاف :”أن ليبيا بلد ممزق يكتنفه الحقد والنزاع والتربص لأخذ الثارات وأرقام وطنية مزورة وفساد منتشر في كل مكان ومال مسروق في جيوب المتسلطين فيما يسيطر أمراء الحرب ومليشياتهم على العاصمة وأجانب يتمتعون بجوازات ليبية ودول تتدخل في كل الشؤون”.

واستدرك قائلا: “هل هذا مناخ صالح للانتخابات؟ ألا يبشر هذا برغبة في إدخالنا في نفق مظلم آخر واستمرار حكم المليشيات وحكومة الشقاق حكومة الوفاق الوطني”.

ودعا التكبالي المجتمع الدولي لعدم اعتراض دخول الجيش طرابلس،مضيفا أن دخول الجيش سيمهد لانتخاب حكومة مدنيةوسيعمل على حفظ النظام وحماية الحدود.

عضو مجلس النواب أشار أن جماعة الإخوان الإرهابية ليس هناك من يدعمها من الليبيين لأنهم خسروا كل قواعدهم حتى مدينة مصراتة انقسمت بسببها،لافتاً إلى أن الشعب يريد الجيش الآن وينتظره لدخول طرابلس.