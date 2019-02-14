ليبيا – أرسل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خطاباً لنوابه فى اارئاسة والوكلاء المكلفون بتسيير أعمال وزاراتهم رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة كتاباً بشأن التعاملات الحكومية على ضوء بسط حكومته لسيطرتها على عدة مناطق فى الجنوب على رأسها سبها .

وفى نسخة عنه تلقتها المرصد ، أكد الثني بأن حكومته لطالما كانت ولا زالت من الداعمين للوفاق الوطني الحقيقي الذي يلبي متطلبات المرحلة وينهي الإنقسام السياسي والأزمة التي يعيشها المواطن الليبي في كافة ربوع ليبيا.

وأشار الثني لتعميماته السابقة للجهات التابعة للمؤقتة بعدم التعامل مع أي منتحل لأي صفة رسمية بالدولة الليبية مؤكداً بأن ” مايسمى بالمجلس الرئاسي ” لم يمنح الثقة من مجلس النواب، مما يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية ، بحسب نص الكتاب .

وأضاف : ” عليه ، وباعتباره مغتصباً للسلطة ولايحمل شرعية الصفة ، يطلب منكم عدم التعامل مع كافة الجهات التابعة لما يُسمئ بالمجلس الرئاسي، وعدم استقبال أية شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة له داخل حدود سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب الليبي ” .

وإستثنى الثني من كتابه دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين بدون أي صفة ممن لايسعون لإستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في أحداث إنقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف تزعزع إستقرار بكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وختم رئيس الحكومة المؤقتة مطالباً الجهات التي خاطبها وولأهمية الأمر بالتقيد بما ذكر أعلاه فى كتابه متوعداً بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وفقاً لنص ذات الكتاب .

المرصد – متابعات