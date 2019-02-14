الجعفري: الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا

الجعفري: الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا

إندونيسيا – اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الدول التي تآمرت على سوريا تفعل الشيء ذاته في فنزويلا وأن مخططاتها ستفشل كما فشلت خططها التدميرية في سوريا.

وقال الجعفري خلال الاجتماع الطارئ لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز: “بعض دول المنظمة تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا، واليوم يرومون الشيء ذاته في فنزويلا، لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية”.

وأشار إلى أن سوريا على يقين بأن قيادة وحكومة وشعب فنزويلا الذين قاوموا نزعات الهيمنة والغطرسة الأمريكية، هم اليوم أكثر قدرة على التصدي لهذه المؤامرة، والحفاظ على سيادة البلاد وإعادة الاستقرار لربوعها.

وأكد أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا التي تنتهك القرارات الأممية تستخدم الأمم المتحدة لخدمة أجنداتها التدخلية، وتحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعوب والدول.

المصدر: “الوطن”