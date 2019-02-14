السودان – سجل الجنيه السوداني، الخميس، هبوطًا جديداً أمام الدولار الأمريكي، بالسوق الموازية، وسط أزمة بالاقتصاد المحلي.

وقال متعاملون مع السوق الموازية، إن سعر شراء الدولار اليوم تراوحت بين 83-85 جنيها، عبر الشيكات المصرفية؛ مقابل 80 جنيها قبل يومين.

وأوضح المتعاملون في تصريحات منفصلة للأناضول، أن سعر شراء الدولار في تداولات الأسواق الموازية عبر النقد (الكاش)، وصلت إلى 70 جنيها مقابل 65 جنيها قبل يومين.

وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي خلال الأيام الفائتة، مع استمرار أزمة شح الأوراق النقدية في السوق المحلية.

ويتزامن انخفاض العملة المحلية مع استمرار احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر/ كانون أول الماضي، منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.

ومن ضمن إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مدراء المصارف وأصحاب محال الصرافة، وخبراء اقتصاد.

وحددت آلية صناع السوق سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيها في المصارف التجارية والصرافات.