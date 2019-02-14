ليبيا – حطت قبل قليل طائرة فى مطار تمنهنت فى سبها على متنها وفد رسمي وشعبي من مدينة بنغازي للوقوف على أحوال المدينة والتأكيد على الأواصر الإجتماعية بين الليبيين .
كما تأتي هذه الزيارة للتهنئة والدعم وفقاً لما أفاد مراسل المرصد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز وهو أحد أعضاء هذا الوفد .
كما ضم الوفد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس مركز السلام للبحوث ودعم القرار فرج نجم .
أما على الصعير الأمنيوالحكومي فقد ضم الوفد مدير الامن الداخلي اللواء خليفة حسني عدد من رؤساء هيئات المياه والصحافة والمطارات بالحكومة المؤقتة و الاكاديمين والاعلاميين.
المرصد – خاص
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