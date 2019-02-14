ليبيا – أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أنه لا يوجد خلل أو منعطفات في إتصالات بلادها بأطراف النزاع القائم في ليبيا.

زاخاروفا لفتت في مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى إن إعادة بناء الدولة الليبية يجب أن يرتكز إلى حوار داخلي واسع وتوافق وتناغم.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن روسيا تبذل جهود وساطة تفضي إلى حوار مع كل الهياكل المعنية التي تعمل بالفعل لأجل إعادة بناء ليبيا،مضيفةً”ولا أستطيع القول إن هناك أي التواء أو خلل في اتصالاتنا”.