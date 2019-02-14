وفي الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1308.66 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1311.80 دولار.

واستقرت أسعار المستهلكين الأميركيين دون تغير للشهر الثالث على التوالي في يناير، مما أفضى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في أكثر من عام ونصف وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في ديلي اف.اكس “بتوسيع مجال الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ظل استمرار تضخم منخفض”.

وأضاف أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفني للذهب عند حوالي 1294 إلى 1307 دولارت.

وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1403.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 782 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7 بالمئة لتسجل 15.68 دولار.