ليبيا – أعلن الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك ، صباح الخميس ، قصف الولايات المتحدة الامريكية لمجموعة إرهابية فى ضواحي أوباري ( الصحراء ) .

وقال السلاك فى تصريح صحفي تلقته المرصد بأن الضربة تأتي في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب .

وأكد السلاك بأن القصف تم على موقع يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة الإرهابي بضواحي مدينة أوباري مشيراً إلى أن هذا العمل نتيجة للتنسيق بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية .

وقال مصدر عسكري من غرفة عمليات الجيش فى سبها بأن الغارة الأمريكية إستهدفت مجموعة فارة يعتقد بأنها من تنظيم القاعدة فى صحراء جنوب غرب أوباري .

وأضاف المصدر بأن المجموعة الإرهابية المستهدفة بالقصف الأمريكي كانت قد فرت من حي الشارب الواقع فى شمال مدينة أوباري منذ أسبوع نحو الصحراء الجنوبية ويُعتقد بأن من بين عناصرها أعضاء أجانب.

كما أكد بأن هذا القصف وقع فى منطقة صحراوية خالية بها مسالك تؤدي إلى النيجر والجزائر ولم يستبعد بأنها كانت تخطط للهجوم على حقلي الشرارة أو الفيل قبل قصفها .

المرصد – خاص