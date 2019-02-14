السعودية – قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الأربعاء، بزيارة مكتبه في قصر الحكم في الرياض، وذلك بعد حفل تدشين مشروعات تنموية في منطقة الرياض.

وخلال زيارته، سأل العاهل السعودي عن الشاشات الموجودة في المكتب، فرد أمير الرياض فيصل بن بندر، بأنها تنقل جميع الأعمال في شوارع مدينة الرياض، فعلق الملك “الحمد الله الحمد الله”.

كذلك استعرض العاهل السعودي مجموعة من الصور، التي حملت ذكرياته وسيرته ومسيرته من الولادة والمنشأ والدراسة والعمل.

وجاءت الزيارة بعدما رعى العاهل السعودي الأربعاء حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في منطقة الرياض، وأقيم الحفل في قصر الحكم.

ودشن العاهل السعودي، 921 مشروعا بقيمة 52 مليار ريال (13.86 مليار دولار)، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعا بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليكون إجمالي قيمة المشاريع، التي تم تدشينها وكذلك، التي تم وضع حجر الأساس لها 82 مليار ريال (21.86 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “سبق”