الولايات المتحدة – أغلقت السلطات مطار مدينة فلورنس بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ساعتين، بسبب امرأة عارية ركضت على طول مدرج المطار.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن امرأة كانت ترتدي ملابس داخلية فقط، وفقا لموظفي المطار، عطلت حركة الإقلاع والهبوط بسبب ركضها على مدرج المطار مكان إقلاع وهبوط الطائرات.

وأكد الموظفون أن “العارية” بعد اقتحامها لحرم المطار وتجولها على مدارجه اختفت فجأة، مثلما ظهرت، متوارية في الغابة المجاورة.

لذلك، أغلق المسؤولون المطار لساعتين، وأرسل عناصر السلطات المختصة للبحث عن الفتاة.

وعثر في وقت لاحق على المرأة بمساعدة الكلاب البوليسية في حفرة لمجاري المياه، ونقلت إلى المستشفى لتقييم صحتها العقلية. وتواجه الأمريكية التي لم يذكر اسمها تهمة التصرف بسلوك غير لائق.

المصدر: نيويورك بوست