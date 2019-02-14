بعد 12 عاما في نابولي.. هامسيك يرحل عن نادي الجنوب الإيطالي

بعد 12 عاما في نابولي.. هامسيك يرحل عن نادي الجنوب الإيطالي

إيطاليا – أعلن رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس اليوم الخميس، رحيل نجمه السلوفاكي مارك هامسيك إلى صفوف داليان يفانج الصيني.

ونشر لورينتيس عبر حسابه الرسمي في تويتر تغريدة أعلن فيها رحيل هامسيك إلى داليان يفانج الصيني وتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

وذكرت عدة تقارير أن النادي الصيني دفع 20 مليون يورو لنابولي، بينما سيحصل هامسيك على 27 مليون يورو خلال 3 سنوات، بواقع 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وانضم هامسيك البالغ 31 عاما إلى نابولي عام 2007، ولعب مع الفريق 520 مباراة سجل خلالها 120 هدفا، وهو الهداف التاريخي للفريق، بالإضافة لقيامه بـ111 تمريرة حاسمة، ويحمل شارة قيادة نابولي منذ عام 2013.

المصدر: sport-express.ru