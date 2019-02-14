موسكو – أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم قضاء مساء اليوم الخميس 14 فبراير في التمرين مع منتخب روسيا للجودو.

وقال بيسكوف: “إن بوتين لم يتدرب مع لاعبي المنتخب منذ فترة طويلة”.

ويمارس الزعيم الروسي رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو، وأصبح رئيسا فخريا للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.

ويتقن الرئيس الروسي رياضة التزلج على الثلج، وهوكي الجليد، حيث التقى أمس الأربعاء نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي وصل إلى منتجع سوتشي لإجراء مباحثات تستمر ثلاثة أيام تخللها تزلج ثنائي مع بوتين على الثلج.

المصدر: لينتا رو