ليبيا – إستقبل نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس الأول مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو مصطفى أبوسعيدة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أهم القضايا والتحديات المتعلقة بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ومن أهمها استئناف التعاون التجاري من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون الاقتصادي والتقني والوصول بها إلى المستوى المنشود.

وبدوره،أعرب الجانب الروسي عن استعداده التام لتقديم المشورة والمساهمة في الدفع لإنجاح العملية السياسية في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة بين جميع الأطراف وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى دولة موحدة مستقلة ذات سيادة يتمتع شعبها بالاستقرار والرفاهية.