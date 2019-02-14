أبوظبي – فرض التباين سطوته على أداء البورصات العربية، مع نهاية تداولات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع تباين أداء أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (13:24 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.35 بالمائة أو ما يعادل 22 سنتاً إلى 63.83 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.61 بالمائة أو ما يعادل 33 سنتاً إلى 53.57 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.65 بالمائة إلى 2533 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب أسهم العقار بعد نتائج قوية للشركات المدرجة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.19 بالمائة، إلى 5036 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك يتصدرها “أبوظبي التجاري” و”الدار العقارية”.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.24 بالمائة إلى 14984 نقطة، مدعوماً بعمليات شرائية للأفراد المحليين والمؤسسات الأجنبية.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.11 بالمائة إلى 8626 نقطة، بدعم مكاسب أسهم المصارف.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.89 بالمائة إلى 5419 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.17 بالمائة إلى 4796 نقطة، بينما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.67 بالمائة إلى 5197 نقطة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.23 بالمائة إلى 1982 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.58 بالمائة والقطاع المالي بنسبة 0.27 بالمائة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.15 بالمائة إلى 1371 نقطة، لتواصل انخفاضها للجلسة الخامسة على التوالي، بضغط هبوط أسهم البنوك والصناعة بنحو 3.6 بالمائة و9.4 بالمائة على التوالي.

وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة بعدما تراجعت بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4109 نقطة، بضغط هبوط أسهم مثل “بنك ظفار” بنسبة 1.37 بالمائة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 1.33 بالمائة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.65 بالمائة إلى 2533 نقطة.

مصر: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 14984 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.19 بالمائة إلى 5036 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 8626 نقطة.

وانخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.89 بالمائة إلى 5419 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.23 بالمائة إلى 1982 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.15 بالمائة إلى 1371 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4109 نقطة.