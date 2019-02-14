تركيا – ازداد مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة على المتوسط السنوي.

جاء ذلك حسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الخميس.

وقالت الهيئة إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا العام الماضي زاد بنسبة 1.8 على المتوسط السنوي.

وأشارت أيضا إلى انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم والموسم بنسبة 1.4 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2017.

ووفقًا للهيئة، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا بنسبة 9.8 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.