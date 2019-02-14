روسيا – رجحت وزارة الزراعة الروسية ارتفاع محصول الحبوب العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بـ2018، ليصل إلى 118 مليون طن متجاوزا التوقعات السابقة، ولتحتفظ روسيا بالمركز الأول بين مصدري القمح.

وقال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف الخميس على هامش منتدى استثماري في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود: “بناء على أحدث البيانات التي جمعتها وزارة الزراعة، هناك مؤشرات على وجود زيادة في المحصول، ما يؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة قدرات التصدير”.

وفي وقت سابق، توقعت الوزارة أن يتراوح إنتاج البلاد من الحبوب خلال 2019 ما بين 108 و110 ملايين طن، منها 67 مليون طن من القمح.

يشار إلى أن روسيا تحتل المركز الأول بين مصدري القمح في العالم، حيث تصدر نحو 45 طنا سنويا، فيما تتصدر تركيا ومصر والجزائر مستوردي القمح الروسي.

المصدر: “إنترفاكس”