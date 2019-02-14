شركة إماراتية: حقل “ميراك” قد يكون ثاني أكبر حقل في مصر

شركة إماراتية: حقل “ميراك” قد يكون ثاني أكبر حقل في مصر

مصر – أعلن باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذي لدانة غاز الإماراتية، عن حدث هام بالنسبة للشركة هذا العام، وهو حفر بئر في حقل “ميراك” بمنطقة امتياز شمالي العريش المصرية.

وأرجع وارد أهمية هذا الحقل إلى أنه يقع في منطقة تقول الشركة الإماراتية إنها ربما تصبح ثاني حقل عملاق للغاز بمصر في البحر المتوسط، بعدما أشارت بيانات سيزمية إلى وجود احتياطيات هناك تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ونقلت وكالة رويترز عن وارد قوله إن هذه البيانات ستخضع للاختبار في أبريل أو مايو، عندما ستبدأ أعمال الحفر في المنطقة.

وذكر وارد أن حقل ميراك هو أحد 3 حقول لدانة غاز في منطقة الامتياز 6 شمال العريش التي حصلت عليها الشركة في 2014.

وأضاف: “هذه إحدى النواحي فقط من منطقة حقل شمال العريش الذي يقع في شرق البحر المتوسط فيما الحقول الثلاثة ربما تحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعبة”.

ويعد امتياز شمال العريش أول قطاع بحري لشركة دانة غاز، ويقع نسبيا في منطقة استكشاف شرق دلتا النيل، حسب ما تذكره الشركة على موقعها على الإنترنت.

وستبدأ الشركة في أبريل أو مايو المقبلين بحث بيانات الحقل السيزمية الذي تتراوح احتياطاته ما بين 4 و6 تريليونات قدم مكعبة وفقا للرئيس التنفيذي لدانة غاز.

وتمتلك مصر أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط وهو حقل ظهر العملاق الذي تبلغ احتياطاته نحو 30 تريليون قدم مكعبة.

المصدر: رويترز + مصراوي